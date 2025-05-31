Пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ на Курском направлении (видео)

Фото: Дроны пограничников разрушили укрытие и артиллерию россиян на Курщине (Getty Images)

Операторы дронов ударили по позициям армии РФ на Курском направлении. Уничтожена артиллерия и блиндажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении. По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага. В ГПСУ сообщили, было поражено стартовую позицию запуска вражеских дронов, уничтожено два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одну огневую точку. Пограничники являются важной составляющей Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий.