Пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ на Курском направлении (видео)
Операторы дронов ударили по позициям армии РФ на Курском направлении. Уничтожена артиллерия и блиндажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении.
По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага.
В ГПСУ сообщили, было поражено стартовую позицию запуска вражеских дронов, уничтожено два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одну огневую точку.
Пограничники являются важной составляющей Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий.
Операции на Курщине
Пилоты боевых беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по вражеским позициям на Курском направлении.
Как сообщают, 28 мая операторы пограничной службы уничтожили ключевые объекты противника: позицию взлета вражеских дронов, место укрытия плотов, семь тайников боевиков, две артиллерийские позиции, блиндаж, огневую точку, грузовой автомобиль и две телекоммуникационные башни.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.