Прикордонники знищили сім позицій та важливі об’єкти РФ на Курському напрямку (відео)
Прикордонники завдають нищівних ударів по ворогу на Курському напрямку. Вони знищили ключові ворожі позиції та об’єкти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Пілоти бойових безпілотників підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по ворожих позиціях на Курському напрямку.
Як повідомляють, оператори прикордонної служби знищили ключові об’єкти противника: позицію злету ворожих дронів, місце укриття плотів, сім схованок бойовиків, дві артилерійські позиції, бліндаж, вогневу точку, вантажний автомобіль та дві телекомунікаційні вежі.
Державна прикордонна служба України демонструє ефективність у захисті кордону, залишаючись важливою складовою Сил оборони.
Ситуація на Курському напрямку
Українські війська на Курському напрямку демонструють значні успіхи і мають "хороше напрацювання". Сили оборони планують залишатися на території Курської області доти, доки Росія не прийме рішення припинити війну.
Про це 27 травня під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, на Курському напрямку зосереджені найбільші та найпотужніші сили російської армії. Їх основне завдання - витіснити українські підрозділи з Курської області та підготувати наступальні операції на Сумському напрямку.
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