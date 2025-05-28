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Прикордонники знищили сім позицій та важливі об’єкти РФ на Курському напрямку (відео)

Середа 28 травня 2025 11:56
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Прикордонники знищили сім позицій та важливі об’єкти РФ на Курському напрямку (відео)
Автор: Владислава Ткаченко

Прикордонники завдають нищівних ударів по ворогу на Курському напрямку. Вони знищили ключові ворожі позиції та об’єкти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілоти бойових безпілотників підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по ворожих позиціях на Курському напрямку.

Як повідомляють, оператори прикордонної служби знищили ключові об’єкти противника: позицію злету ворожих дронів, місце укриття плотів, сім схованок бойовиків, дві артилерійські позиції, бліндаж, вогневу точку, вантажний автомобіль та дві телекомунікаційні вежі.

Державна прикордонна служба України демонструє ефективність у захисті кордону, залишаючись важливою складовою Сил оборони.

Ситуація на Курському напрямку

Українські війська на Курському напрямку демонструють значні успіхи і мають "хороше напрацювання". Сили оборони планують залишатися на території Курської області доти, доки Росія не прийме рішення припинити війну.

Про це 27 травня під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, на Курському напрямку зосереджені найбільші та найпотужніші сили російської армії. Їх основне завдання - витіснити українські підрозділи з Курської області та підготувати наступальні операції на Сумському напрямку.

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