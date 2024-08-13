Пограничники разбомбили укрытия оккупантов в Серебрянском лесу и показали эффектное видео
Украинские пограничники нанесли тяжелые удары по укрытиям оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области. Результаты работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
"Операторы ударных дронов пограничной бригады "Месть" согревают оккупантов сбросами с тяжелого бомбера "Vampire" и жгут их укрытия в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.
Согласно видео, украинские защитники наносят ряд ударов по укрытиям оккупантов, которые те обустроили посреди леса.
Что известно о Vampire
Vampire - это дроны-гексакоптеры способные поднимать полезную нагрузку весом до 15 килограммов на высоту до 400 метров. Часть их деталей выполнена на 3D принтере, что делает стоимость их производства дешевле в цене.
Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.
Характеристики:
- дальность полета -– 10 км;
- дальность связи - 6 км;
- высота полета - 400 м;
- скорость - до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;
- время полета - 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.
Украинские защитники уничтожают ВС РФ
Напомним, накануне украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе кафиров на Бахмутском направлении.
Также мы рассказывали, как воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.
Недавно стало известно уничтожение украинскими пограничниками из воздуха вражеского дрона на Бахмутском направлении.
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