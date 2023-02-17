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Британська розвідка назвала кількість втрат у російській армії та ПВК "Вагнера"

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 09:00
Британська розвідка назвала кількість втрат у російській армії та ПВК "Вагнера" Фото: втрати російської армії досягли 200 тисяч (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Втрати і російської армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Серед них до 60 тисяч убитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

За оцінками британської розвідки, сили Міноборони Росії та приватних військових підрядників (ПВК) втратили від 175 до 200 тисяч осіб з початку вторгнення в Україну, серед яких від 40 до 60 тисяч було вбито. Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено "часткову мобілізацію".

"За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов'язано з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил", - зазначають у Міноборони Британії.

Артилерія майже, напевно, стала причиною більшості втрат Росії, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки НАТО, російська армія втрачає 2000 людей за кожні 100 метрів просування на фронті.

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