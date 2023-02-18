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Пограничники разбили группу окупантов возле Бахмута и взяли в плен "вагнеровца"

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 13:00
Пограничники разбили группу окупантов возле Бахмута и взяли в плен "вагнеровца" Фото: пограничники разбили группу окупантов возле Бахмута и взяли в плен "вагнеровца" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники Луганского отряда взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении после того, как группа оккупантов пыталась прорвать оборону украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Штурмовые группы противника попытались прорвать оборону защитников. Но под плотным огнем пограничники отразили атаку окупантов", - говорится в сообщении.

Пограничники уничтожили четырех оккупантов, по меньшей мере 7 ранили и одного взяли в плен, который оказался наемником ЧВК "Вагнера", а недавно отбывал наказание в местах лишения свободы в России.

Напомним, по данным британской разведки, потери и российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

При этом по данным на Sky News, в Украине погибли более 30 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера".

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