Пограничники разбили группу окупантов возле Бахмута и взяли в плен "вагнеровца"

Пограничники Луганского отряда взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении после того, как группа оккупантов пыталась прорвать оборону украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Пограничники уничтожили четырех оккупантов, по меньшей мере 7 ранили и одного взяли в плен, который оказался наемником ЧВК "Вагнера", а недавно отбывал наказание в местах лишения свободы в России.

"Штурмовые группы противника попытались прорвать оборону защитников. Но под плотным огнем пограничники отразили атаку окупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, потери и российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

При этом по данным на Sky News, в Украине погибли более 30 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.