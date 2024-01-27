Прикордонники продовжують нищити техніку росіян (відео)

В Харківській області прикордонники продовжують нищити техніку та позиції російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
В Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою ударних дронів знищили спостережний пункт окупантів та ворожу техніку.
На відео видно роботу українських бійців.
Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тисячу окупантів.
При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.
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