Пограничники продолжают уничтожать технику россиян (видео)

В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Граница" с помощью ударных дронов уничтожили наблюдательный пункт оккупантов и вражескую технику.

На видео видна работа украинских бойцов.

Потери России в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 381 тысячи оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

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