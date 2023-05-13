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Прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю

Фото: прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Сергій Пишкін

Близько 01:28, 13 травня, українські прикордонники приземлили "Шахед" над Чернігівською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105 прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА "Герань-2", так званий "Шахед", - написало командування.

Фото: прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю (t.me/ok_pivnich1)

Як пишуть прикордонники, БПЛА було збиту після надходження інформації про можливу атаку. Військові одразу відкрили вогонь по "пташці", після того, як виявили її небі. Після цього "Шахед" впав у полі та вибухнув.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сили протиповітряної оборони цієї ночі, 13 травня, також збили ворожий ударний безпілотник "Shahed-136/131" над Миколаївською областю.

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