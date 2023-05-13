Сили ППО збили "Шахед" над Миколаївською областю

Цієї ночі, 13 травня, сили протиповітряної оборони збили ворожий ударний безпілотник "Shahed-136/131" над Миколаївською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Південь".

"Вночі, 13 травня 2023 року, в Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено ворожий ударний БПЛА "Shahed-136/131". Разом до перемоги!", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вночі в більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдались до нічних ударів по наших містах.

Внаслідок ударів по Миколаєву постраждали житлові будинки міста. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про трьох постраждалих цивільних.

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