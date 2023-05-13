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Пограничники "приземлили" вражеский "Шахед" над Черниговской областью

Фото: пограничники "приземлили" вражеский "Шахед" над Черниговской областью (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Сергей Пышкин

Около 01:28, 13 мая, украинские пограничники приземлили "Шахед" над Черниговской областью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

"Около 01:28 13 мая военнослужащие 105 пограничного отряда уничтожили в Черниговской области вражеский БПлА "Герань-2", так называемый "Шахед", - написало командование.

Фото: пограничники "приземлили" вражеский "Шахед" над Черниговской областью (t.me/ok_pivnich1)

Как пишут пограничники, БПЛА был сбит после поступления информации о возможной атаке. Военные сразу открыли огонь по "птичке" после того, как обнаружили ее небе. После этого "Шахед" упал в поле и взорвался.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что силы противовоздушной обороны этой ночью, 13 мая, также сбили вражеский ударный беспилотник "Shahed-136/131" над Николаевской областью.

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