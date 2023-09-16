Зазначається, що по БпЛА відпрацював прикордонник на псевдо "Моцарт".

Під час огляду безпілотника було виявлено пластикову пляшку, нашпиговану саморобною вибухівкою.

Фото: Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)

"Це вже п’ятий дрон, який вполювали прикордонники на цьому напрямку впродовж тижня", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські воїни, протягом минулої доби, 15 вересня, ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.

Тим часом прикордонники зафіксували на відео знищення вантажівки з терористами в Харківській області