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Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку

Фото: Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 вересня, на Запорізькому напрямку прикордонники збили ворожий безпілотник. БпЛА був "обладнаний" пляшкою з саморобною вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Держприкордонслужби".

Зазначається, що по БпЛА відпрацював прикордонник на псевдо "Моцарт".

Під час огляду безпілотника було виявлено пластикову пляшку, нашпиговану саморобною вибухівкою. 

 

Фото: Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)

"Це вже п’ятий дрон, який вполювали прикордонники на цьому напрямку впродовж тижня", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські воїни, протягом минулої доби, 15 вересня, ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.

Тим часом прикордонники зафіксували на відео знищення вантажівки з терористами в Харківській області 

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