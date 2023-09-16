Пограничники приземлили нашпигованной взрывчаткой БпЛА на Запорожском направлении
Сегодня, 16 сентября, на Запорожском направлении пограничники сбили вражеский беспилотник. БпЛА был "оборудован" бутылкой с самодельной взрывчаткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Госпогранслужбы".
Отмечается, что по БпЛА отработал пограничник с псевдонимом "Моцарт".
При осмотре беспилотника была обнаружена пластиковая бутылка, нашпигованная самодельной взрывчаткой.
Фото: Пограничники приземлили нашпигованной взрывчаткой БпЛА на Запорожском направлении (t.me/DPSUkr)
"Это уже пятый дрон, который подстрелили пограничники на этом направлении в течение недели", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинские воины, за прошедшие сутки, 15 сентября, ликвидировали еще 350 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 271 790 единиц личного состава.
Тем временем пограничники зафиксировали на видео уничтожение грузовика с террористами в Харьковской области
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.