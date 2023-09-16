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Пограничники приземлили нашпигованной взрывчаткой БпЛА на Запорожском направлении

Суббота 16 сентября 2023 10:00
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Пограничники приземлили нашпигованной взрывчаткой БпЛА на Запорожском направлении Фото: Пограничники приземлили нашпигованной взрывчаткой БпЛА на Запорожском направлении (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 сентября, на Запорожском направлении пограничники сбили вражеский беспилотник. БпЛА был "оборудован" бутылкой с самодельной взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Госпогранслужбы".

Отмечается, что по БпЛА отработал пограничник с псевдонимом "Моцарт".

При осмотре беспилотника была обнаружена пластиковая бутылка, нашпигованная самодельной взрывчаткой.

Фото: Пограничники приземлили нашпигованной взрывчаткой БпЛА на Запорожском направлении (t.me/DPSUkr)

"Это уже пятый дрон, который подстрелили пограничники на этом направлении в течение недели", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинские воины, за прошедшие сутки, 15 сентября, ликвидировали еще 350 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 271 790 единиц личного состава.

Тем временем пограничники зафиксировали на видео уничтожение грузовика с террористами в Харьковской области

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