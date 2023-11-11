Прикордонники "приземлили" дрон під Бахмутом, тепер він знищуватиме окупантів

Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку прикордонники "приземлили" черговий безпілотник, яким окупанти намагалися вразити позиції бійців.

Зі стрілецької зброї захисники підбили ворожий дрон. Тепер безпілотник буде допомагати прикордонникам знищувати росіян на українській землі.

"Після невеликого "техогляду" бойова пташка ворога стане у стрій вже проти окупантів", - йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонники "приземлили" дрон під Бахмутом (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Російські втрати на війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 310 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.