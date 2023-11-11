Пограничники "приземлили" дрон под Бахмутом, теперь он будет уничтожать оккупантов

Во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении пограничники "приземлили" очередной беспилотник, которым оккупанты пытались ударить по позициях бойцов.

Из стрелкового оружия защитники подбили вражеский дрон. Теперь беспилотник будет помогать пограничникам уничтожать россиян на украинской земле.

"После небольшого "техосмотра" боевая птичка врага станет в строй уже против оккупантов", - говорится в сообщении.

Фото: пограничники "приземлили" дрон под Бахмутом (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Российские потери на войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и остальных средств войны.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 310 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.