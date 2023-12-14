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Прикордонники показали збиття ворожого БпЛА під час нічної атаки

Фото: прикордонники показали збиття ворожого БпЛА під час нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 14 грудня, російські терористи вкотре вдались до масованої атаки по Україні. Прикордонники показали збиття одного з ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Прикордонники Білгород-Дністровського загону збили ворожий "Шахед" над Одеською областю", - пише пресслужба ДПСУ. 

Нічна атака на Україну, 14 грудня

У ніч на 14 грудня ворог атакував територію України: 

  • ударними БпЛА;
  • зенітними керованими ракетами С-300.

Шість ЗКР терористи випустили опівночі у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

БпЛА ворог застосував з 19:00 13 грудня з трьох напрямків: 

  • Балаклава;
  • Чауда - Крим;
  • Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Загалом росіяни використали 42 БпЛА. Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, наші воїни знищили 41 безпілотник.

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