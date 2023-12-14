Пограничники показали сбитие вражеского БпЛА во время ночной атаки

В ночь на 14 декабря, российские террористы в очередной раз прибегли к массированной атаке по Украине. Пограничники показали сбитие одного из вражеских БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.
"Пограничники Белгород-Днестровского отряда сбили вражеский "Шахед" над Одесской областью", - пишет пресс-служба ГПСУ.
В ночь на 14 декабря враг атаковал территорию Украины:
Шесть ЗУР террористы выпустили в полночь в направлении Николаевской и Херсонской областей.
БпЛА враг применил с 19:00 13 декабря по трем направлениям:
В общей сложности россияне использовали 42 БпЛА. Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.
Согласно сообщению Воздушных сил, наши воины уничтожили 41 беспилотник.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.