Прикордонники показали збиття касетної російської авіабомби у Донецькій області

Українські прикордонники підбили російську разову бомбову касету у Донецькій області. Захисникам вдалось поцілити у неї без подальшої детонації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram .

"Розрахунок ЗУ-32-2 зачепив крила цієї разової бомбової касети калібру 250 мм, тож вона впала, не здетонувавши. Вже після огляду сапери її підірвали, оскільки бомба все одно становила небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у російську авіаційну касетну бомбу на чверть тонни поцілили прикордонники-зенітники бригади Гвардії наступу "Помста".

Відео знищення техніки та окупантів РФ

Днями стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

Вчора ми розповідали, що українські прикордонники знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган", яка обстрілювала Харківську область.

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