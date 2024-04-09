Пограничники показали сбитие кассетной российской авиабомбы в Донецкой области
Украинские пограничники подбили российскую разовую бомбовую кассету в Донецкой области. Защитникам удалось попасть в нее без дальнейшей детонации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Отмечается, что в российскую авиационную кассетную бомбу на четверть тонны попали пограничники-зенитчики бригады Гвардии наступления "Месть".
"Расчет ЗУ-32-2 задел крылья этой разовой бомбовой кассеты калибра 250 мм, поэтому она упала, не сдетонировав. Уже после осмотра саперы ее взорвали, поскольку бомба все равно представляла опасность", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что вес ракеты достигает 273 килограммов. Общий вес боевой части кассеты 150 килограммов снаряжен 150 осколочными боеприпасами.
Видео уничтожения техники и оккупантов РФ
На днях стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.
Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.
Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских кафиров вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.
Вчера мы рассказывали, что украинские пограничники уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган", которая обстреливала Харьковскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.