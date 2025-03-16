Прикордонники показали кадри знищення "Шахедів" в Одеській області під час атаки

Українські прикордонники збили три дрони під час атаки на Одеську область. Безпілотники були збиті в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

На кадрах, опублікованих українськими військовими, видно, як дрони вибухають в повітрі, після чого уламки падають у море. Завдяки роботі мобільних вогневих груп прикордонників, загроза від ворожих безпілотників була нейтралізована.

Всі безпілотники були знищені у повітрі, що дозволило уникнути руйнувань та жертв серед мирного населення.

В ніч з 15 на 16 березня мобільні вогневі групи прикордонників на Одещині успішно збили три ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".

Атака на Одеську область

Нагадаємо, що 5 березня в Одесі через російські удари по критичній інфраструктурі частина міста залишились без світла, води та тепла.

Як розповіли в ОВА, в передмісті Одеси уламками збитих російських дронів були пошкоджені приватні будинки, там сталися займання.

Також ворог атакував балістикою Білгород-Дністровський район - там ракета противника влучила у порожній санаторій, будівля була майже повністю зруйнована. Обійшлося без постраждалих.

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