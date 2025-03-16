Пограничники показали кадры уничтожения "Шахедов" в Одесской области во время атаки

Украинские пограничники сбили три дрона во время атаки на Одесскую область. Беспилотники были сбиты в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

На кадрах, опубликованных украинскими военными, видно, как дроны взрываются в воздухе, после чего обломки падают в море. Благодаря работе мобильных огневых групп пограничников, угроза от вражеских беспилотников была нейтрализована.

Все беспилотники были уничтожены в воздухе, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

В ночь с 15 на 16 марта мобильные огневые группы пограничников в Одесской области успешно сбили три вражеских дрона-камикадзе типа "Шахед".

Атака на Одесскую область

Напомним, что 5 марта в Одессе из-за российских ударов по критической инфраструктуре часть города остались без света, воды и тепла.

Как рассказали в ОВА, в пригороде Одессы обломками сбитых российских дронов были повреждены частные дома, там произошли возгорания.

Также враг атаковал баллистикой Белгород-Днестровский район - там ракета противника попала в пустой санаторий, здание было почти полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.

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