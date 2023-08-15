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Прикордонники показали кадри жорстоких боїв у лісі біля Кремінної (відео)

Фото: прикордонники показали кадри жорстоких боїв у лісі біля Кремінної (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Серебрянський ліс неподалік від Кремінної У Луганській області став ареною жорстоких боїв. Упродовж останніх тижнів росіяни активізувалися на цій ділянці й намагаються просуватися вперед, однак українські бійці дають їм відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники разом з іншими українськими підрозділами продовжують відбивати атаки й наносити супротивнику максимального ураження, навіть попри постійну загрозу російських авіаударів", - йдеться у дописі під відео.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Тим часом російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.

Окрім того, Збройні сили України мають успіх у напрямку Урожайного, а російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки, та Красногорівки.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.

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