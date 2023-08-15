Пограничники показали кадры жестоких боев в лесу возле Кременной (видео)

"Пограничники вместе с другими украинскими подразделениями продолжают отбивать атаки и наносить противнику максимальное поражение, даже несмотря на постоянную угрозу российских авиаударов", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронтах произошло более 15 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Между тем российские оккупанты из-за нехватки резервов испытывают трудности с укреплением своих оборонительных линий.

Кроме того, Вооруженные силы Украины имеют успех в направлении Урожайного, а российские войска пытаются наступать в районах Марьинки и Красногоровки.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 29 артсистем врага.