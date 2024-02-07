UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" на Бахмутському напрямку ліквідували двох російських окупантів, ще трьох - поранили. Українські бійці опублікували кадри знищення загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Скидами гранат прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" ліквідували двох окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у результаті бойової роботи прикордонників ще троє загарбників поранені.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 лютого, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 391 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем, 22 ББМ та 33 одиниць автомобільної техніки.

Зокрема, на Таврійському напряму протягом минулої доби українські воїни знищили 39 одиниць техніки ворога. Також нейтралізували 159 БПЛА різних типів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонникиДПСУВійна Росії проти УкраїниБахмутДонецька область