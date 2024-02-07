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Майже 900 окупантів та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, Середа 07 лютого 2024 08:13
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Майже 900 окупантів та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 7 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 лютого, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 391 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем, 22 ББМ та 33 одиниць автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 391470 (+890) осіб ліквідовано;
  • танків - 6372 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 11879(+22) од.;
  • артилерійських систем - 9387 (+20) од.;
  • РСЗВ - 980 (+1) од.;
  • засоби ППО - 665 од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7177 (+4) од.;
  • крилаті ракети - 1849 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12486 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 1497 (+1) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Ворог обстріляв із артилерії понад 140 населених пунктів у всій країні.

Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 15 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БПЛА.

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