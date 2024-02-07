Майже 900 окупантів та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 7 лютого (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 лютого, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 391 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем, 22 ББМ та 33 одиниць автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 391470 (+890) осіб ліквідовано;

танків - 6372 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 11879(+22) од.;

артилерійських систем - 9387 (+20) од.;

РСЗВ - 980 (+1) од.;

засоби ППО - 665 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7177 (+4) од.;

крилаті ракети - 1849 (+1) од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12486 (+33) од.;

спеціальна техніка - 1497 (+1) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Ворог обстріляв із артилерії понад 140 населених пунктів у всій країні. Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 15 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БПЛА.