Майже 900 окупантів та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 лютого, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 391 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем, 22 ББМ та 33 одиниць автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 391470 (+890) осіб ліквідовано;
- танків - 6372 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 11879(+22) од.;
- артилерійських систем - 9387 (+20) од.;
- РСЗВ - 980 (+1) од.;
- засоби ППО - 665 од.;
- літаків - 332 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7177 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1849 (+1) од.;
- кораблі/катери - 24 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12486 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 1497 (+1) од.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Ворог обстріляв із артилерії понад 140 населених пунктів у всій країні.
Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 15 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БПЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.