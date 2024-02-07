RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники бригады "Гвардии наступления" на Бахмутском направлении ликвидировали двух российских оккупантов, еще троих - ранили. Украинские бойцы опубликовали кадры уничтожения захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Сбросами гранат пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" ликвидировали двух оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате боевой работы пограничников еще трое захватчиков ранены.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 7 февраля, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 391 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 артсистем, 22 ББМ и 33 единицы автомобильной техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 39 единиц техники врага. Также нейтрализовали 159 БПЛА разных типов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонникиДПСУВойна России против УкраиныБахмутДонецкая область