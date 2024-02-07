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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 39 одиниць техніки ворога

Середа 07 лютого 2024 12:10
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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 39 одиниць техніки ворога Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 39 одиниць техніки ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 лютого, українські воїни знищили 39 одиниць техніки ворога на Таврійському напрямку. Також нейтралізували 159 БпЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 11 авіаудар;
  • вчинив 54 бойових зіткнення;
  • здійснив 878 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

ЗСУ відбили 21 атаку окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак - поблизу Первомайського і Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

Шахтарський напрямок

Захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок

Відбито 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога у живій силі склали 370 осіб. Також наші воїни знищили 39 одиниці техніки росіян, зокрема:

  • 4 танки;
  • 11 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 17 автомобілів;
  • 1 одиниця спеціальної техніки.

"Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян. Нейтралізовано 159 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 лютого, українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 391 470 військових.

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