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Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Донецька область, Середа 07 лютого 2024 23:15
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Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку (відео) Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" на Бахмутському напрямку ліквідували двох російських окупантів, ще трьох - поранили. Українські бійці опублікували кадри знищення загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Скидами гранат прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" ліквідували двох окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у результаті бойової роботи прикордонників ще троє загарбників поранені.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 лютого, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 391 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем, 22 ББМ та 33 одиниць автомобільної техніки.

Зокрема, на Таврійському напряму протягом минулої доби українські воїни знищили 39 одиниць техніки ворога. Також нейтралізували 159 БПЛА різних типів.

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