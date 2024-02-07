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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Донецкая область, Среда 07 февраля 2024 23:15
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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео) Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники бригады "Гвардии наступления" на Бахмутском направлении ликвидировали двух российских оккупантов, еще троих - ранили. Украинские бойцы опубликовали кадры уничтожения захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Сбросами гранат пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" ликвидировали двух оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате боевой работы пограничников еще трое захватчиков ранены.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 7 февраля, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 391 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 артсистем, 22 ББМ и 33 единицы автомобильной техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 39 единиц техники врага. Также нейтрализовали 159 БПЛА разных типов.

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