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Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку

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Донбас, Четвер 15 червня 2023 13:46
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку Фото: прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують знищувати живу силу російських військ на Бахмутському напрямку. Так, вдалося "знешкодити" п'ять окупантів та 11 поранити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Міномети та гранатомети прикордонників плюсують окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, п'ять окупантів вбито, ще 11 – поранено.

Бої за Бахмут та на Бахмутському напрямку

Українські бійці продовжують вести наступальні дії на трьох напрямках фронту - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському.

Щоб протистояти просуванню українських військ, окупанти підтягують додаткові резерви, перебуваючи в оборонній позиції, оскільки "на більше "друга армія світу" не здатна".

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