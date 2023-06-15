Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (Getty Images)

Украинские пограничники продолжают уничтожать живую силу российских войск на Бахмутском направлении. Так, удалось "обезвредить" пять оккупантов и 11 ранить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Минометы и гранатометы пограничников плюсуют оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении. По данным ГПСУ, пять оккупантов убиты, еще 11 ранены. Бои за Бахмут и на Бахмутском направлении Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Чтобы противостоять продвижению украинских войск, оккупанты подтягивают дополнительные резервы, находясь в оборонительной позиции, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".