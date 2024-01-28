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Прикордонники показали, як знищили автівки окупантів (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищили автівки окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знищили позашляховики російських окупантів. Захисники використали дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". 

 

Прикордонники за допомогою дронів-камікадзе атакували автівки, які використовували російські загарбники. В результаті успішної роботи було знищено два позашляховики загарбників.

Вчора ми повідомляли, що бійці прикордонної служби разом з іншими Силами оборони знищили два російських танки у Херсонській області. Захисники використали FPV-дрони.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 382 тисячі окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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