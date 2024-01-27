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Захисники FPV-дронами підбили російські танки у Херсонській області (відео)

Херсонська область, Субота 27 січня 2024 14:35
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Захисники FPV-дронами підбили російські танки у Херсонській області (відео) Фото: військові підбили російські танки у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники підбили два російських танки у Херсонській області. Військові використали FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На відео зафіксована бойова робота українських прикордонників та інших Сил оборони у Херсонській області. Захисникам вдалося виявити та атакувати два російські танки.

На опублікованих кадрах помітно, що FPV-дрони українських захисників влучно цілять по ворожій техніці. Після цього танки спалахнули.

"Два танки знищили прикордонники спільно з Силами оборони на Херсонщині", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тисячу окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

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