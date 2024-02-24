Прикордонники показали, як взяли перших полонених під час повномасштабного вторгнення РФ

"Перших окупантів прикордонники взяли в полон зранку 24 лютого 2022 року. У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів", - заявили в службі.

За даними прикордонників, вони тоді підбили ворожу БМП з РПГ-17. Однак механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП.

"Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі - місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська", - повідомили в ДПСУ.

Виявлення окупантів і зрадників

Нагадаємо, ми повідомляли, що мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.

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