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Пограничники показали, как взяли первых пленных во время полномасштабного вторжения РФ

Фото: Пограничники показали, как взяли первых пленных 2 года назад (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники рассказали, как они взяли первых российских пленных во время полномасштабного нападения Российской Федерации два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Первых оккупантов пограничники пленили утром 24 февраля 2022 года. В городе Счастье, где уже продолжались уличные бои, группа бойцов Луганского отряда под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира взяла в плен 4 оккупантов", - заявили в службе.

По данным пограничников, они тогда подвели вражескую БМП из РПГ-17. Однако механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП.

"Но вместе с 3 оккупантами из уцелевшей машины попал в плен. Все - местные коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного войска", - сообщили в ГНСУ.

Выявление оккупантов и предателей

Напомним, мы сообщали, что житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

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