Хотів знеструмити п’ять областей України. Жителя Харкова засудили до 15 років за допомогу РФ

Житель Харкова добровільно співпрацював з Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років.

Як з'ясували слідчі, у квітні 2023 року 63-річний харків‘янин працював в регіональному підрозділі "Укренерго". В цей час він також продовжив підтримувати дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованому місті Щастя Луганської області. Саме він мав роль "зв’язного" між харків’янином та представниками РФ.

Чоловік мав повний доступ до робочої бази даних та передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Мешканець Щастя своєю чергою передавав дані представникам РФ.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України в червні 2023 року, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловік на судовому засіданні свою вину визнав та розкаявся. Його засуджено до 15 років ув'язнення.

Пізніше в СБУ додали, що засуджений хотів завдати шкоди електропідстанціям на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Він намагався дізнатися інформацію про рівень ушкоджень і технологічні спроможності цих об’єктів.

Слідчі встановили, що Росія завербувала чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення, а наприкінці лютого 2022 року йому було сказано про його завдання.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, він переховувався від СБУ понад рок.

Також правоохоронці затримали подругу голови "Народної ради "ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.

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