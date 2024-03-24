Прикордонники показали, як відбивали атаку РФ у Дніпропетровській області вночі

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл Україною 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ, в області працювала ППО.

Крім того, окупанти влаштували атаку на Кривий Ріг, де без опалення залишилися 76 тисяч людей. Також уламки дрону РФ пошкодили енергооб'єкт у Нікопольському районі та припортову інфраструктуру Подунав'я.

Загалом російські війська в ніч на 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося. Загалом у небі над Дніпропетровською областю збито 15 дронів РФ.

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