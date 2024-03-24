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Пограничники показали, как отбивали атаку РФ в Днепропетровской области ночью

Фото: ГПСУ показала, как отражала атаку РФ в Днепропетровской области 24 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники удачно отразили атаку российских дронов на Днепропетровскую область в ночь на 24 марта. Уничтожены пять вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Пограничники отбили атаку "шахедами": уничтожены 5 вражеских БпЛА в Днепропетровской области", - говорится в комментарии к видео.

Обстрел Украины 24 марта

Российские войска устроили очередной обстрел по Украине 24 марта, использовав как дроны, так и ракеты. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, под ударом находился Киев, в области работала ПВО.

Кроме того, оккупанты устроили атаку на Кривой Рог, где без отопления остались 76 тысяч человек. Также обломки дрона РФ повредили энергообъект в Никопольськом районе и припортовую инфраструктуру Подунавья.

В общей сложности российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА. 14 враждебных целей ПВО сбить не удалось. В общей сложности, в небе над Днепропетровской областью сбиты 15 дронов РФ.

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