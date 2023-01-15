Прикордонники показали, як розбили окупантів під Соледаром (відео)

"На лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях", - йдеться в повідомленні.

Військові розповідають, що ЗСУ відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона.

"Також по вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ", - додали в прикордонній службі.