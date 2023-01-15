Пограничники показали, как разбили оккупантов под Соледаром (видео)

"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях", - говорится в сообщении.

Военные рассказывают, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.

"Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", - добавили в пограничной службе.