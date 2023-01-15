Пограничники показали, как разбили оккупантов под Соледаром (видео)

Украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области. Там продолжают идти тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях", - говорится в сообщении.
Военные рассказывают, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.
"Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", - добавили в пограничной службе.
Как сообщалось, в субботу, 14 января, украинские военные отразили 14 атак россиян на позиции в Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово - Кременная не дают российским оккупантам восстановить утраченные позиции на этих направлениях. В Донецкой области противник не прекращает штурмы около Бахмута и Авдеевки, ведет наступательные операции в районе Соледара.
Отметим, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 630 российских захватчиков и сбили 26 ракет. Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже более 115 своих военных.
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