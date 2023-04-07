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Прикордонники показали, як проходить навчання бійців "Гвардії наступу" (відео)

Фото: бійці "Гвардії наступу" продовжують навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці "Гвардія наступу" продовжують проходити навчання. Бригада "Сталевий кордон" показала, як готується до контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Бійці проходять тренування зі стрільби та тактичної медицини. Навчання відбуваються під керівництвом досвідчених інструкторів.

"Їх мета - вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за два місяці понад 35 тисяч добровольців подали заявки, щоб приєднатися до "Гвардії наступу".

Наприкінці березня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що запис до "Гвардії наступу" призупинено, але продовжується набір у резерв.

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