Пограничники показали, как проходит обучение бойцов "Гвардии наступления" (видео)

Бойцы проходят тренировки по стрельбе и тактической медицине. Учения проходят под руководством опытных инструкторов.

"Их цель - выгнать последнего оккупанта из нашей земли и вернуться на границы 1991 года", - говорится в сообщении.

Напомним, за два месяца более 35 тысяч добровольцев подали заявки, чтобы присоединиться к "Гвардии наступления".

В конце марта министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за набор в "Гвардию наступления" приостановлен, но продолжается набор в резерв.

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