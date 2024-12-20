Прикордонники показали, як нищать техніку окупантів на Вовчанському напрямку (відео)
Бригада прикордонників "Гарт" продовжує демонструвати ефективність у боротьбі з російськими окупантами на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Завдяки використанню ударних дронів та мінометів, українські захисники завдають значних втрат ворогу.
Зокрема прикордонники ліквідували:
- військову техніку ворога,
- бліндажі,
- позиції російських окупантів.
Втрати РФ
Попри безперервні атаки з боку російських окупантів, Збройні Сили України продовжують успішно боронити території країни. За інформацією Генерального штабу, лише за минулу добу відбулося 191 бойових зіткнення, найбільша кількість з яких - на Курському напрямку.
Українські військові ліквідували за добу уразили 9 районів зосередження особового складу ворога, а також його озброєння і військової техніки. У тому числі були ліквідовані 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління тощо.
Також важливо зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські втрати на українському фронті стабільно зростають.
Особливо високим рівень втрат серед окупантів був у листопаді 2024 року, який став рекордним за кількістю знищених солдатів та техніки ворога.
Особливо високим рівень втрат серед окупантів був у листопаді 2024 року, який став рекордним за кількістю знищених солдатів та техніки ворога.
Загалом, за даними Генштабу, з початку повномасштабної війни проти України російська сторона втратила понад 765 000 солдатів.
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