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Пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Пятница 20 декабря 2024 12:38
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Пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на Волчанском направлении (видео) Фото: пограничники продемонстрировали, как уничтожают технику РФ на Волчанском направлении (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Бригада пограничников "Гарт" продолжает демонстрировать эффективность в борьбе с российскими оккупантами на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Благодаря использованию ударных дронов и минометов, украинские защитники наносят значительные потери врагу.

В частности, пограничники ликвидировали:

  • военную технику врага,
  • блиндажи,
  • позиции российских оккупантов.

Потери РФ

Несмотря на непрерывные атаки со стороны российских оккупантов, Вооруженные Силы Украины продолжают успешно защищать территории страны. По информации Генерального штаба, только за минувшие сутки произошло 191 боевое столкновение, наибольшее количество из которых - на Курском направлении.

Украинские военные ликвидировали за сутки поразили 9 районов сосредоточения личного состава врага, а также его вооружения и военной техники. В том числе были ликвидированы 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и тому подобное.

Также важно отметить, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские потери на украинском фронте стабильно растут.

Особенно высоким уровень потерь среди оккупантов был в ноябре 2024 года, который стал рекордным по количеству уничтоженных солдат и техники врага.

Особенно высоким уровень потерь среди оккупантов был в ноябре 2024 года, который стал рекордным по количеству уничтоженных солдат и техники врага.

В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины российская сторона потеряла более 765 000 солдат.

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