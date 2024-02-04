Прикордонники показали, як FPV-дрони нищать бліндаж та техніку РФ (відео)

Українські прикордонники рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль окупантів. У цьому їм допомогли FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"FPV-дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль загарбників", - йдеться в підпису до кадрів.

Втрати РФ за добу

За добу ЗСУ ліквідували ще 810 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожих військ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення становила вже близько 388 750 осіб. Також бійці ЗСУ знищили 31 артсистему та 13 ББМ ворога.

Зокрема, за добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів і два важливі об'єкти ворога. Крім того, вдалося "відмінусувати" 332 військових РФ та 170 дронів.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар'їнському напрямку в Донецькій області. Зокрема, як пишуть в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку, утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.