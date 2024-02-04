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Понад 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 04 лютого 2024 07:49
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Понад 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України протягом минулої доби ліквідували ще 810 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожих військ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склала вже близько 388 750 осіб. Також бійці ЗСУ знищили 31 артсистему та 13 ББМ інтервентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 388750 (+810) осіб ліквідовано;
  • танків - 6343 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 11818 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 9331 (+31) од.;
  • РСЗВ - 979 од.;
  • засоби ППО - 663 од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1848 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41) од.;
  • спеціальна техніка - 1479 (+6) од.

Ситуація на фронті 4 лютого

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, протягом минулої доби на фронтах відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар'їнському напрямку в Донецькій області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога. Силами та засобами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 "Шахедів" та 3 розвідувальних дронів росіян. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

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