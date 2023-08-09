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Прикордонники поблизу Авдіївки нейтралізували ворожий дрон-камікадзе (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України ліквідували ворожий дрон із вибухівкою поблизу Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Учора антидроновий розрахунок прикордонного підрозділу виявив наближення до позицій поблизу Авдіївки ворожого безпілотника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці помітили, що квадрокоптер несе на собі вибуховий пристрій.

Фото: Ворожий дрон (dpsu.gov.ua)

Як бійцям вдалося ліквідувати дрон

У момент заходу БПЛА на удар прикордонники для придушення повітряної цілі застосували спеціальний технічний засіб.

"Так оператору антидронової рушниці вдалося перехопити управління дроном та посадити "пташку". На землі дрон-камікадзе знешкодили фахівці вибухотехніки", - додали у ДПСУ.

Боротьба з російськими безпілотниками

Вчора повідомлялось, що українські захисники знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки (Донецька область).

Також російський безпілотник збили у небі над Дніпропетровською областю у неділю, 6 серпня. Мова йде про "Орлан-10".

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьВійна в Україніпограничная служба