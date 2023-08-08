Прикордонники поблизу Авдіївки знешкодили ворожий безпілотник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Антидронові розрахунки прикордонних підрозділів прикривають позиції від безпілотних літальних апаратів російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора над опорним пунктом в районі Авдіївки антидроновий розрахунок прикордонників знешкодив розвідувальний безпілотник противника.

Безпілотник знищили одним "пострілом"

Ворожі сили намагалися за допомогою дрона розвідати положення українських сил та засобів на цьому напрямку.

"Політ квадрокоптера ворога над сектором прикриття охоронці кордонів припинили "пострілом" з антидронової рушниці", - додає ДПСУ.

Оператор спеціального технічного засобу порушив канал управління БПЛА й некерований безпілотник упав в недоступну місцевість.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ почався на початку червня 2023 року. Їм, зокрема, вдалося досягти успіху на південному сході, де вони деокупували низку населених пунктів.

Водночас, частина сил перебуває в обороні, оскільки російська армія також намагається наступати та зосередила велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українські військові протягом минулого тижня змогли стримати усі спроби наступу росіян і не дали їм просунутися.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.