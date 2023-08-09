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Пограничники вблизи Авдеевки нейтрализовали вражеский дрон-камикадзе (фото)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины ликвидировали вражеский дрон со взрывчаткой вблизи Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Вчера антидроновий расчет пограничного подразделения обнаружил приближение к позициям вблизи Авдеевки вражеского беспилотника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие заметили, что квадрокоптер несет на себе взрывное устройство.

Фото: Вражеский дрон (dpsu.gov.ua)

Как бойцам удалось ликвидировать дрон

В момент захода БПЛА на удар пограничники для подавления воздушной цели применили специальное техническое средство.

"Так оператору антидронового ружья удалось перехватить управление дроном и посадить "птичку". На земле дрон-камикадзе обезвредили специалисты взрывотехники", - добавили в ГПСУ.

Борьба с российскими беспилотниками

Вчера сообщалось, что украинские защитники обезвредили вражеский разведывательный дрон в районе Авдеевки (Донецкая область).

Также российский беспилотник был сбит в небе над Днепропетровской областью в воскресенье, 6 августа. Речь идет об "Орлане-10".

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьВойна в Украинепограничная служба