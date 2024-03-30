Прикордонники підняли прапор над трьома селами на кордоні Харківської області з РФ (відео)

"Прикордонники "Сталевого кордону" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг", - повідомили в ДПСУ.

В службі повідомили, що ці населені пункти в Харківській області знаходяться поблизу державного кордону з РФ у так званій "сірій зоні". Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли не придатна для проживання.

"Проте прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце!", - додали в прикордонній службі.