Прикордонники підняли прапор над трьома селами на кордоні Харківської області з РФ (відео)

Прикордонники підняли український прапор над трьома населеними пунктами Харківської області, що перебували в сірій зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
"Прикордонники "Сталевого кордону" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг", - повідомили в ДПСУ.
В службі повідомили, що ці населені пункти в Харківській області знаходяться поблизу державного кордону з РФ у так званій "сірій зоні". Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли не придатна для проживання.
"Проте прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце!", - додали в прикордонній службі.
Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.
За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.
Тим часом президент України Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.
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