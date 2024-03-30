Пограничники подняли флаг над тремя селами на границе Харьковской области с РФ (видео)

Пограничники подняли украинский флаг над тремя населенными пунктами Харьковской области, которые находились в серой зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники "Сталевого кордону" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное сине-желтый флаг", - сообщили в ГПСУ.
В службе сообщили, что эти населенные пункты в Харьковской области находятся вблизи государственной границы с РФ в так называемой "серой зоне". Территория разрушенных сел плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодна для проживания.
"Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место!", - добавили в пограничной службе.
Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Враг активно пытается наступать на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.
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