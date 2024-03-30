Пограничники подняли флаг над тремя селами на границе Харьковской области с РФ (видео)

"Пограничники "Сталевого кордону" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное сине-желтый флаг", - сообщили в ГПСУ.

В службе сообщили, что эти населенные пункты в Харьковской области находятся вблизи государственной границы с РФ в так называемой "серой зоне". Территория разрушенных сел плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодна для проживания.

"Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место!", - добавили в пограничной службе.